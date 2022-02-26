Комендантский час в Киеве будет действовать весь день 27 февраля

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Комендантский час в украинской столице начал действовать в субботу с 17:00 (18:00 мск) и продлится до 08:00 (09:00) 28 февраля. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Комендантский час в Киеве начался сегодня в 17:00 и продлится до 28 февраля, 08:00. В это время движение собственным транспортом, кроме спецпропуска, запрещено", - приводит слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника пресс-служба мэрии.

В КГГА напомнили, что все граждане, находящиеся в это время на улицах, "будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп".

Комендантский час был введен в Киеве в четверг вечером. До настоящего времени особый режим действовал с 23:00 мск до 08:00 мск. Согласно распоряжению властей, в эти часы не допускается появление граждан на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений личности.

Ранее Кличко призвал жителей столицы оставаться дома или в укрытиях, за исключением работников предприятий критической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.