В Минске заявили, что выработали стратегию работы в условиях расширения западных санкций

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Белоруссия выработала стратегию работы в условиях расширения западных санкций и ежедневно контактирует по этим вопросам с российской стороной. Об этом заявил в субботу замглавы президентской администрации Дмитрий Крутой в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".

"Давно выработана стратегия работы в отношении санкций, на уровне правительства создан координационный штаб, куда входят ключевые ведомства. Разбираются подробно кейсы по каждому предприятию, основная задача - сохранить товарные потоки и дисциплину платежей", - отметил Крутой. По его словам, Минск также взаимодействует с российской стороной, учитывая союзный характер отношений. "В контакте с коллегами из Москвы руководители наших ведомств и коллеги на уровне правительства, - отметил Крутой. - В первую очередь те, кто работает по конкретным кейсам, конкретным предприятиям, поэтому такой контакт происходит ежедневно".

Чиновник отметил, что Россия неоднократно заявляла, что и с финансовой, и с экономической точки зрения "подставит плечо". "Но на сегодняшний день каких-то экстренных просьб о помощи с нашей стороны нет. Реализуются те договоренности, которые были достигнуты еще в конце прошлого года в экономической сфере в рамках подписанных союзных программ", - сказал он.

Замглавы администрации отметил, что ситуация вокруг Украины и без санкционной риторики добавляет проблем, потому что граница закрыта со всех сторон, остановлены грузоперевозки. "Сейчас эти все направления нужно переориентировать на другие страны, в том числе и с финансовой точки зрения, - отметил он. - Такая работа ведется в ежедневном режиме, оперативно принимаются все решения".