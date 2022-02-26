За пять дней на референдуме в Белоруссии досрочно проголосовали 42,93% граждан

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Явка на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии на досрочном голосовании, которое проходило с 22 по 26 февраля, составила 42,93%. Такие данные опубликовал в субботу на своем сайте Центризбирком страны.

По данным ЦИК, наибольшая явка зафиксирована в Гомельской области - 49,02%, наименьшая - в Минске, там проголосовали 34,75% граждан. В Брестской области - 44,98%, в Витебской - 43,60%, в Гродненской - 42,59%, в Минской - 43,31%, в Могилевской - 44,40%.

"Все прошло спокойно, штатно. На сегодняшний день мы уже можем сказать точно, что досрочное голосование закончилось спокойно и аккуратно. Ждем основной день", - отметил представитель ЦИК страны Иван Толкач в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".

За время проведения электоральных кампаний в Белоруссии в ходе нынешнего референдума зафиксирована самая большая явка граждан на досрочном голосовании. Предыдущий раз высокая явка была во время президентских выборов в 2020 году. По данным ЦИК тогда досрочно проголосовали 41,70% избирателей.

Основное голосование на референдуме пройдет 27 февраля. В списки для голосования на конституционном референдуме включены более 6,8 млн белорусских граждан. В соответствии с законодательством, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.