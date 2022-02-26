Алиев сообщил об отправке гуманитарной помощи на Украину

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджан направил на Украину гуманитарную помощь и медикаменты. Об этом сообщил в субботу на странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter.

"Сегодня состоялись телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский выразил благодарность Ильхаму Алиеву за усилия по прекращению огня и переводу противостояния в политическое русло, а также за отправку гуманитарной помощи и медикаментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.