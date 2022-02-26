Трюдо и Кариньш обсудили размещение новых канадских военных в Латвии

ОТТАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудил со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем размещение дополнительного канадского военного контингента в Латвии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы правительства Канады.

"Премьер-министр Кариньш приветствовал заявление Канады о дополнительном размещении 460 [канадских] военнослужащих в Латвии и других странах Восточной Европы для поддержки НАТО", - говорится в сообщении. Кроме того, лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию на Украине.

Ранее на этой неделе Трюдо сообщил, что Канада приняла решение о наращивании своего военного присутствия в Европе после решения России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). В частности, в Латвии будут размещены еще 460 служащих Вооруженных сил Канады, в Европу будет отправлен второй канадский фрегат и патрульный самолет береговой авиации.

В рамках операции Unifier Вооруженные силы Канады с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине до 2025 года, при этом состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек. Канадские военные находятся в составе батальона НАТО в Латвии, а один из канадских фрегатов регулярно принимает участие в операция альянса в Европе.