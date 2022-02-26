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В ЛНР произошел взрыв, предположительно, на нефтебазе

В ЛНР прогремел взрыв, предположительно, на нефтебазе - Луганскинформцентр.

Зеленский в разговоре с Гутерришем призвал лишить РФ права голоса в СБ ООН
Зеленский в разговоре с Гутерришем призвал лишить РФ права голоса в СБ ООН
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