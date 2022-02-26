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СМИ: в Чехии планируют заблокировать сайт Sputnik

Национальный центр кибернетических операций Чехии просит операторов, согласно изданию, заблокировать 22 сайта, отражающих российских взгляд на события на Украине

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Национальный центр кибернетических операций Чехии предложил операторам сети интернет заблокировать сайт cz.sputniknews.com, в качестве реакции на военную операцию РФ на Украине. Об этом сообщило в субботу сетевое издание Lupa.

Национальный центр кибернетических операций Чехии просит операторов, согласно изданию, заблокировать 22 сайта, отражающих российских взгляд на события на Украине. Среди них находится Sputnik.

В пятницу администратор чешского национального домена CZ NIC уже заблокировал восемь сайтов. Издание напомнило, что правительство республики выступило с призывом к операторам сети интернет "принять необходимые меры для предотвращения распространения ложной и вводящей в заблуждение информации в киберпространстве, служащей для манипулирования населением в целях оправдания и одобрения военной агрессии России против Украины".

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