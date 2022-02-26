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Главы МИД ЕС проведут 27 февраля экстренную видеоконференцию по ситуации на Украине

Главы МИД ЕС проведут 27 февраля экстренную видеоконференцию по ситуации на Украине - источник.

СМИ: в Чехии планируют заблокировать сайт Sputnik
Национальный центр кибернетических операций Чехии просит операторов, согласно изданию, заблокировать 22 сайта, отражающих российских взгляд на события на Украине
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