Нидерланды поставят Украине противотанковое оружие

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. Нидерланды поставят Украине 50 противотанковых комплексов. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны страны.

"Правительство Нидерландов отправит [на Украину] 50 противотанковых гранатометов Panzerfaust-3 и 400 реактивных снарядов", - цитирует агентство письмо оборонного ведомства Нидерландов в Парламент страны.

Ранее в тот же день ФРГ разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства, также разрешение на поставки старых гаубиц производства ГДР получила Эстония. До этого момента Германия отказывалась поставлять на Украину летальное оружие сама и не одобряла такие поставки через третьи страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.