Главы МИД Великобритании и ФРГ обсудили тему санкций против РФ

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудила со своей германской коллегой Анналеной Бербок тему антироссийских санкций. Соответствующее сообщение руководитель Форин оффиса разместила в субботу в Twitter.

"Была рада сегодня поговорить с Анналеной Бербок. Мы сообща работаем над тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за вызвавшее шок вторжение на Украину. Приветствую решение Германии поддержать оборонительные усилия Украины <...> путем отправки в страну противотанковых вооружений и ракет Stinger".