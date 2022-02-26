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Главы МИД Великобритании и ФРГ обсудили тему санкций против РФ

Лиз Трасс приветствовала решение Германии поддержать оборонительные усилия Украины

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудила со своей германской коллегой Анналеной Бербок тему антироссийских санкций. Соответствующее сообщение руководитель Форин оффиса разместила в субботу в Twitter.

"Была рада сегодня поговорить с Анналеной Бербок. Мы сообща работаем над тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за вызвавшее шок вторжение на Украину. Приветствую решение Германии поддержать оборонительные усилия Украины <...> путем отправки в страну противотанковых вооружений и ракет Stinger".

Теги
ГерманияВеликобританияСанкции в отношении РоссииТрасс, ЛизБербок, АнналенаВоенная операция на Украине
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