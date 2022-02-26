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Украина временно закрыла пункты пропуска через государственную границу с РФ и Белоруссией

Отмечается, что граждане Украины смогут въехать в страну

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Украина временно закрыла пункты пропуска через границу с Россией и Белоруссией. Об этом заявил в субботу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Белоруссией. Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать на Украину спокойно и беспрепятственно", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

В новость внесена правка (23:38 мск) - передается с уточнением дня недели в первом абзаце, правильно - в субботу.

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БелоруссияУкраинаРоссия
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