Пентагон утверждает, что США не оказывали поддержки украинским ВМС у острова Змеиный

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США утверждает, что американские войска не оказывали никакой поддержки украинским катерам во время их атаки на корабли Черноморского флота в бою близ острова Змеиный.

"Утверждения российской стороны о том, что Соединенные Штаты были каким-то образом причастны к военно-морским операциям Украины около острова Змеиный являются ложными. Мы не оказывали поддержки в плане разведки и наблюдения или какой-либо иной поддержки", - написал в субботу на своей странице в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что американские беспилотные летательные аппараты могли наводить украинские катера на корабли Черноморского флота в бою близ острова Змеиный.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.