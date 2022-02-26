Боррель заявил, что предложит странам ЕС 27 февраля направить помощь ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал экстренную встречу министров иностранных дел 27 стран ЕС 27 февраля, в ходе которой предложит направить помощь Вооруженным силам Украины.

"Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС завтра в 18:00 (20:00 мск), чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет чрезвычайной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - написал он в субботу в Twitter.

Кроме того, как сообщил корр. ТАСС источник в ЕС, страны-члены обсудят возможность введения третьего пакета санкций в отношении России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на просьбу руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. Многие страны, в том числе США, члены ЕС и Япония, в связи с действиями Москвы объявили о жестких санкциях против ряда российских компаний и физических лиц.