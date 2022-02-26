Посольство России в Греции отвергло причастность РФ к гибели греков на Украине

АФИНЫ, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Греции выразило в субботу глубокую скорбь в связи с гибелью и ранениями этнических греков в районе Донбасса и заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России не действовали в этом районе. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в субботу в ее Facebook .

МИД Греции сообщил во вторник о гибели двух этнических греков и ранении еще шестерых в районе села Сартана на Восточной Украине, ведомство утверждало, что они пострадали якобы от бомбардировки российским военным самолетом. Согласно распоряжению министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, генеральный секретарь МИД Фемистоклис Демирис сделал резкий демарш по телефону послу России в Афинах и пригласил его в воскресенье в МИД, сообщило ведомство. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в своем Twitter: "Гибель наших соотечественников вызывает скорбь и гнев за этот недопустимый акт нападения России на мирных жителей".

"Выражаем глубокую скорбь в связи с гибелью и ранениями этнических греков в районе Донбасса, - подчеркнуло посольство РФ. - Со своей стороны с полной ответственностью заверяем, что целями российской специальной военной операции являются исключительно и только воинские части и инфраструктура. Мы не бомбим жилые кварталы и села, никакую политическую или социальную инфраструктуру. В окрестностях поселка Сартана Воздушно-космические силы России сегодня не действовали".

Оно отметило, что "украинская армия и неонацистские националистические батальоны уже много лет известны тем, что наносят удары, в том числе тяжелым вооружением, по мирным жителям". "Это доказано и официально зафиксировано", - подчеркнули в дипмиссии.

"Предупреждаем, что киевский режим может использовать греческую, а также другие этнические общины, которые проживают на Украине, именно для того, чтобы провоцировать и разжигать антироссийскую реакцию из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.