Генсек ООН отменил поездку в Женеву из-за ситуации на Украине

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отменил свою поездку в Женеву, где он должен был участвовать 28 февраля в сессии Совета всемирной организации по правам человека, из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в субботу в сообщении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"В связи с ухудшающейся ситуацией на Украине генеральный секретарь ООН останется в Нью-Йорке и не поедет в Женеву. Генеральный секретарь направит видеообращение участникам заседания Совета ООН по правам человека в понедельник (28 февраля - прим. ТАСС)", - отметил Дюжаррик.