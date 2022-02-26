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Военная операция на Украине

Генсек ООН отменил поездку в Женеву из-за ситуации на Украине

Антониу Гутерриш будет находиться в Нью-Йорке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отменил свою поездку в Женеву, где он должен был участвовать 28 февраля в сессии Совета всемирной организации по правам человека, из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в субботу в сообщении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"В связи с ухудшающейся ситуацией на Украине генеральный секретарь ООН останется в Нью-Йорке и не поедет в Женеву. Генеральный секретарь направит видеообращение участникам заседания Совета ООН по правам человека в понедельник (28 февраля - прим. ТАСС)", - отметил Дюжаррик.

Теги
Гутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
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