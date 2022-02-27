"Оппозиционная платформа" исключила депутата Киву из фракции

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Фракция Верховной рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) исключила из своих рядов депутата Илью Киву за провокационные заявления, которые, как пояснили в самой фракции, мешают переговорному процессу между Украиной и РФ о мире. Об этом говорится в субботу вечером на официальной странице в Facebook сопредседателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключены из фракции. Юрий Бойко инициировал исключение из ОПЗЖ народного депутата Ильи Кивы", - сказано в сообщении.

В заявлении Бойко подчеркнуто, что "фракция выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта". "ОПЗЖ готова помогать в этом всеми силами", - подчеркнуто в сообщении.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.