Букингемский дворец сообщил о переносе приема для дипломатов с участием Елизаветы II

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II, на прошлой неделе заразившаяся коронавирусом, перенесла традиционный прием для дипломатов, который должен был состояться 2 марта в Виндзорском замке. Как подчеркивается в заявлении, распространенном в субботу вечером Букингемским дворцом, это решение было принято по совету главы МИД королевства Лиз Трасс.

"Королева последовала совету министра иностранных дел о том, что планировавшийся на среду, 2 марта дипломатический прием в Виндзоре следует перенести", - сказано в документе. О новой дате его проведения не сообщается.

В ежегодном дипломатическом приеме с участием Елизаветы II обычно принимают участие больше 500 членов дипломатического корпуса от всех стран, имеющие диппредставительства в Великобритании. Как отмечает агентство PA, перенос мероприятия может быть связан с осуществлением российской военной операции на Украине. При этом ранее 95-летняя королева отменила также несколько других мероприятий из-за болезни.

20 февраля Букингемский дворец сообщил, что после положительного результата анализа на COVID-19 Ее Величество испытывает слабо выраженные симптомы простуды, но надеется продолжить исполнять необременительные обязанности. Запланированные на вторник мероприятия в виртуальном формате с участием монарха были отменены, но в среду состоялась традиционная еженедельная беседа королевы с премьер-министром Борисом Джонсоном.

10 февраля стало известно о том, что сын королевы, наследник престола принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. При этом СМИ информировали, что незадолго до повторного заражения он встречался с матерью. Позже инфекция была обнаружена у супруги принца Чарльза герцогини Корнуоллской Камиллы.

6 февраля Елизавета II стала первым монархом в британской истории, перешагнувшим рубеж 70-летнего пребывания на троне.