СМИ: операция на Украине может кончиться быстрой победой России

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция на Украине может кончиться достаточно быстрой победой Москвы, после которой Россия, вероятно, не пойдет дальше. Такую точку зрения высказал американский аналитик Билл Пауэлл в статье для журнала Newsweek , бюро которого в российской столице он возглавлял в начале 2000-х годов.

По мнению Пауэлла, президент РФ Владимир Путин всегда ставил в своих военных операциях конкретные цели, которые ему удавалось эффективно выполнить - в Грузии в 2008 году, во время событий 2014 года, а также в Сирии. Журналист предполагает, что таким образом дела обстоят и сейчас, и у операции на Украине есть четкие, достижимые задачи. Пауэлл считает, что это взятие Киева и замена руководства страны на дружественное России. По мнению журналиста, всю территорию Украины России занимать не придется, поскольку после взятия столицы сопротивление прекратится.

Пауэлл также не верит, что на Украине удастся развернуть успешную партизанскую войну. В подтверждение своих слов он ссылается на источники в американской разведке. При этом он предполагает, что, возможно, украинцев удастся мобилизовать, однако опыт России в борьбе аналогичными методами с действующими террористами на Северном Кавказе позволяет утверждать, что она при необходимости справится с этой угрозой.

Создание дружественного правительства в Киеве позволит России установить свое влияние на большей части территорий, которые прежде являлись частью единого государства. Это также гарантирует, что страна не вступит в НАТО, а, кроме того, будет "уроком" для других государств в российском окружении не устанавливать слишком плотные контакты с Западом. Наконец, полагает он, такой успех станет одновременно и унижением для Запада, закрепив российскую победу.

Однако, отмечает Пауэлл, ряд расчетов Москвы не сбылся. Запад занял единую позицию, которая не была столь монолитной со времен холодной войны. Даже Германия, которая, как казалось, была критически настроена относительно введения антироссийских мер из-за важной роли российского газа в ее энергобезопасности, поддержала санкции, в том числе, заблокировала введение в строй "Северного потока - 2". Президент США Джо Байден, многократно повторивший, что не отправит американских солдат воевать на Украину, подчеркивал готовность защищать территорию НАТО.

В результате, приходит к выводу Пауэлл, на фоне противостояния с Западом, Россия вряд ли будет заинтересована в дальнейшем "восстановлении империи". "Потому что в ином случае в какой-то момент две крупнейшие ядерные державы окажутся в состоянии горячей войны со всеми последствиями, которые из этого вытекают", - подводит итог Пауэлл.