Глава ЦИК Белоруссии прогнозирует высокую явку на референдуме

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что организаторы прогнозируют высокую явку граждан страны на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны.

"Мне кажется, что явка будет достаточно высокой", - сказал глава ЦИК в эфире телеканала "Беларусь-1".

Карпенко также отметил высокую явку на досрочном голосовании, которое проходило с 22 по 26 февраля. "Практически 43% (явка на досрочном голосовании - прим. ТАСС). Мы прогнозировали (большую явку - прим. ТАСС). Дело в том, что электоральные кампании показывают, что, как правило, белорусы досрочно голосуют от 30 до 40 процентов в зависимости от уровня электоральной кампании", - заявил глава ЦИК. Он также проинформировал, что "пока по нарушениям не было никаких заявлений и информации, в том числе и от национальных наблюдателей, которых работает почти 45 тыс. человек".

Карпенко назвал фейком распространенную ранее рядом Telegram-каналов информацию о якобы готовящихся вбросах бюллетеней членами участковых комиссий. "Однозначно могу сказать, что это фейк, потому что даже на фотографиях видны бюллетени неустановленного образца. Просто белые листы формата А4", - сказал глава ЦИК.

В списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Бюллетень содержит один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Участникам голосования предложено оставить отметку в одном из двух квадратов - "за" или "против". Как уточнили в ЦИК, если отметки будут проставлены в обоих квадратах либо вообще будут отсутствовать, то бюллетень будет признан недействительным.

В соответствии с законодательством референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Участки для голосования на референдуме закроются в 20:00 (совпадает с мск).