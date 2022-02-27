Президент Перу заявил, что его хотят сместить с поста при помощи ложных обвинений

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо в субботу попросил Организацию американских государств (ОАГ) применить Межамериканскую демократическую хартию, так как считает, что его хотят сместить с поста главы государства при помощи ложных обвинений в коррупции.

"Я призываю международное сообщество и перуанский народ применить Межамериканскую демократическую хартию и быть готовыми к любой попытке дестабилизации или государственного переворота, которую могут осуществить те, кто не признает свое поражение", - написал он в Twitter.

Ранее газета La República написала, что предприниматель Карелим Лопес, подозреваемая в причастности к отмыванию денег, дала показания против Кастильо в обмен на сделку со следствием. По ее словам, президент Перу создал коррупционную схему по хищению средств, выделенных на госзаказы. Как утверждает Лопес, Кастильо нужны были эти деньги, чтобы расплатиться с долгами за предвыборную кампанию.

"Госпожа Карелим Лопес дала прокуратуре показания, которые не имеют юридической силы и какой-либо связи с действительностью", - утверждает Кастильо. По его мнению, публикация показаний Лопес в "монополистических СМИ" - это часть заговора против него. "Те же, кто устраивал заговоры против прошлых глав государств, хотят сделать это против народного правительства", - добавил он.

Согласно 20-й статье Межамериканской демократической хартии, любой член ОАГ может запросить немедленный созыв постоянного совета, если в стране-члене "нарушается конституционный строй". Постоянный совет должен оценить ситуацию и рассмотреть возможность принятия мер.