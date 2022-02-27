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Военная операция на Украине
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Населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль ЛНР

Операция по освобождению продолжается, отметила Народная милиция ЛНР

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Народная милиция ЛНР взяла под контроль населенный пункт Трехизбенка. Об этом в воскресенье сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.

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"Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики. Операция по освобождению продолжается", - говорится в сообщении.

В субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 км, взяв под контроль населенные пункты Счастье и Муратово.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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