Посол Китая заявил, что остается в Киеве

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Посол Китая на Украине Фань Сяньжун сообщил, что остается в Киеве, но обратил внимание на неопределенности в развитии последующей ситуации.

"Впереди много непредсказуемых моментов", - цитирует посла в воскресенье украинское издание "Страна".

Он добавил, что политика Китая в отношении Украины всегда была дружественной. "Китай уважает ее независимость, суверенитет и территориальную целостность", - добавил посол.

Дипломат выразил надежду на то, что мир и стабильность будут сохранены, а нынешний кризис будет разрешен путем политических переговоров.

В пятницу посольство КНР в Киеве сообщило об организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Китая, Гонконга, Макао и "тайваньских соотечественников" с Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.