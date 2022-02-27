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Военная операция на Украине
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В ДНР сообщили, что ВС Украины разместили пять комплексов С-300 в центре Краматорска

В Народной милиции республики также сообщили, что их подразделения вышли к Каменке и Волновахе, а также взяли под контроль четыре населенных пункта

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Разведка Донецкой Народной Республики располагает сведениями, что украинская армия разместила пять ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 в центре города Краматорска. Об этом в воскресенье сообщил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

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"Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирным населением. Так, в центре города Краматорск на улице Центральной Вооруженные силы Украины (ВСУ - прим. ТАСС) разместили пять ракетных комплексов С-300", - сказал он на брифинге.

Басурин добавил, что зафиксирована переброска дивизиона реактивных артиллерийских систем "Град" из Крамоторска в Артемовск. В субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинская армия готовится обстрелять из "Градов" подконтрольные Киеву населенные пункты, в частности Краматорск, Славянск и Артемовск.

Басурин сообщил, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики вышли к Каменке и Волновахе, а также взяли под контроль четыре населенных пункта. 

"Под контроль подразделений Народной милиции республики перешли населенные пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль. Также наши подразделения вышли к населенным пунктам Каменка и Волноваха", - сказал он.

По словам Басурина, военнослужащие Вооруженных сил Украины, продолжают отступать, разрушая жилые дома, здания и сооружения, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Ракеты "Точка-У"

Басурин сообщил, что средства противовоздушной обороны ДНР за минувшие сутки уничтожили пять ракет "Точка-У" ВСУ. 

"Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк", - заявил он.

Также, по его словам, "за прошедшие сутки противник 36 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152-, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов". Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов республики, добавил Басурин.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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