Промежуточная явка на референдуме в Белоруссии составила 46,33%

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Явка на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии по состоянию на 10:00 (совпадает с мск) составила 46,33%. Об этом сообщил в воскресенье председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

"По состоянию на 10:00 явка граждан составила 46,33% от общего числа включенных в списки для голосования", - отметил он.

По данным ЦИК, в Брестской области проголосовало 46,71%, Витебской - 47,68%, Гомельской - 52,87%, Гродненской - 45,44%, Минской - 46,20%, Могилевской - 50,03%, в Минске - 37,96%.