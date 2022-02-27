Лукашенко проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал в воскресенье на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны, передает корреспондент ТАСС.

Белорусский лидер отдал свой голос на избирательном участке №1 в Белорусском государственном университете физической культуры.

В списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. В соответствии с законодательством, референдум будет признан состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, обладающих правом голоса. Досрочно с 22 по 26 февраля проголосовали 42,93% избирателей.

Коррективы предложено внести примерно в половину статей основного закона республики. Суть изменений заключается в том, чтобы, сохранив президентскую форму правления, уточнить функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них - расширение полномочий Совмина и его самостоятельности в принятии решений. В проекте изменений в конституцию отмечается, что одно и то же лицо не сможет быть президентом Белоруссии больше двух сроков.

Бюллетень содержит один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Участникам голосования предложено оставить отметку в одном из двух квадратов - "за" или "против".

Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.