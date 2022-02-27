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Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что украинский народ стал разменной монетой для западных стран

По словам замначальника управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина, западные страны и США продолжают поставлять Киеву вооружение, они заинтересованы в увеличении числа жертв среди мирного населения

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Ряд западных стран и США продолжают поставлять Киеву вооружение, они заинтересованы в увеличении числа жертв среди мирного населения, а украинский народ для них является разменной монетой. Об этом заявил в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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"Руководство ряда стран Евросоюза и США заинтересовано в увеличении количества жертв среди гражданского населения Украины. Для этого ими осуществляется последовательная накачка Украины летальным вооружением. Это показывает, что США и страны Евросоюза не хотят скорейшей стабилизации обстановки и наступления мира, а украинский народ для них остается разменной монетой", - заявил он на брифинге.

В субботу правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения на Украину. Берлин отправит властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. Активно оказывает военную помощь Киеву Вашингтон. Президент США Джо Байден сообщил, что в прошлом году ее объем достиг рекордных 650 млн долларов, в частности были поставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin. По информации главы украинского Минобороны Алексея Резникова, с начала текущего года американские власти передали Киеву более 650 тонн военного снаряжения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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