На Украине заявили об отсутствии угрозы распространения огня в районе нефтебазы

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила об отсутствии угрозы распространения огня в районе горящей в Киевской области нефтебазе "КЛО".

"27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крачки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе "КЛО". В настоящее время горение происходит в пределах обвалования, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении ведомства.

Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности приступят к тушению огня. Отмечается, что для этого создан резерв, в который вошли до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС из Кировоградской и Черкасской областей.