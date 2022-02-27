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Военная операция на Украине
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Лукашенко заявил, что Белоруссия не позволит ударить по России с севера и запада

По словам президента республики, "американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не позволит, чтобы России в спину ударили с севера и запада. Об этом заявил в воскресенье белорусский лидер Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции.

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"Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том (я об этом сказал на второй день конфликта), чтобы в спину русским не ударили с севера и запада, и мы это сделать не позволим", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияВоенная операция на Украине
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