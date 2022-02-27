Президент Латвии призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

РИГА, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Такое мнение в воскресенье высказал президент Латвии Эгилс Левитс.

"Украина превратилась в один большой Майдан. Украина видит свое будущее в Европе. ЕС должен немедленно предоставить Украине статус кандидата и доступ к финансированию", - написал глава государства в Twitter.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.