Испания не исключила высылку посла России в Мадриде из-за Украины

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании не исключает, что рассмотрит вопрос о высылке посла РФ в Мадриде Юрия Корчагина из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в опубликованном в воскресенье интервью газете La Vanguardia .

Отвечая на вопрос о том, рассмотрят ли власти Испании вопрос о высылке главы российского диппредставительства, министр отметил: "Испания не исключает никаких мер". "Россия должна вернуться за стол диалога, - утверждал он. - Россия может и должна объяснить за дипломатическим столом свои сомнения относительно схемы европейской безопасности". "Нужно говорить, - добавил Альбарес. - Ни у ЕС, ни у НАТО нет скрытых повесток или скрытых интересов".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.