Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз гражданам России

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Чехия предложит другим государствам - членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам из-за военной операции на Украине. Об этом сообщил в воскресенье первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан, выступая по Чешскому телевидению .

"Сегодня на предстоящей в Брюсселе встрече глав МВД стран Евросоюза я предложу остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, - отметил он. - Это [официальная] позиция республики".

Чехия уже перестала выдавать визы россиянам. Въехать в страну возможно только по гуманитарной визе, которую смогут получить только люди, спасающиеся от политических преследований. Власти проведут подробную проверку на предмет безопасности для республики граждан РФ, которые в ней живут, сказал Ракушан.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.