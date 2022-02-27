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Военная операция на Украине

Генсек Всемирной туристской организации выступает за приостановку членства России

Причиной стали события на Украине

ТБИЛИСИ, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO, ВТООН) Зураб Пололикашвили призвал страны поддержать приостановку членства России в указанной организации из-за событий на Украине.

"Военная агрессия России, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вредят мирному населению и угрожают всему миру. Указанные действия противоречат фундаментальным принципам UNWTO. Моей обязанностью в качестве генерального секретаря UNWTO считаю призвать других членов организации приостановить членство Российской Федерации в UNWTO в соответствии с уставом", - написал в воскресенье Пололикашвили в Twitter.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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Военная операция на Украине
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