Страны G7 планируют отключить некоторые банки РФ от SWIFT и ограничить работу ЦБ

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Группа семи (G7) намеревается исключить некоторые российские банки из международной межбанковской системы SWIFT и ограничить работу ЦБ РФ из-за специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Мы стремимся к тому, чтобы определенные российские банки были исключены из системы обмена SWIFT", - говорится в документе. Страны "семерки" рассчитывают, что данная мера позволит ограничить способность этих банков "действовать в глобальном масштабе". При этом список финансовых организаций, которых затронут санкции, не уточняется.

"Мы обязуемся ввести ограничительные меры, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы уменьшить эффект наших санкций", - сказано в заявлении G7.

Получение "золотых паспортов"

Группа семи намерена ограничить возможности получения россиянами "золотых паспортов".

"Мы обязуемся противодействовать лицам и организациям, которые содействуют войне на Украине и неправовым акциям российского правительства. В частности, мы обязуемся принять меры, призванные ограничить приобретение гражданства при помощи "золотых паспортов", которые обеспечивают доступ к нашим финансовым системам для состоятельных россиян, связанных с российским правительством", - говорится в сообщении.

Группа для наблюдения за выполнением санкций

Страны G7 планируют создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу для наблюдения за выполнением финансовых санкций против России.

"Мы обязуемся создать на этой неделе трансатлантическую рабочую группу, которая должна гарантировать эффективное осуществление финансовых санкций", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что с этой целью будут проведены "инвентаризация и замораживание авуаров физических лиц и предприятий, которые подверглись санкциям в странах "семерки". Участники группы намерены также "применить санкции и иные меры финансового характера к чиновникам и представителям российской элиты, близким к правительству, а также в отношении их семей", отмечается в коммюнике.

Борьба с дезинформацией

Страны G7 договорились усилить координацию для борьбы с "дезинформацией и другими формами гибридной войны".

"Мы на стороне украинского народа в этот тяжелый час, - отмечается в заявлении. - Наша координация против дезинформации и других форм гибридной войны будет усилена".

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

США, страны ЕС и ряд других государств назвали эти действия нарушением международного права и ввели санкции против России.