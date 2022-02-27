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Минобороны Белоруссии опровергло сообщения об участии своих военных в операции в Донбассе

Начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский сообщил, что усиление южной границы происходит с целью исключения проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательных групп

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии не принимают участия в специальной операции в Донбассе, часть сил выведена на южную границу для недопущения проникновения с Украины диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил в воскресенье начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

"Сведения, распространяемые в сети интернет по поводу участия Вооруженных сил Республики Беларусь в операции, проводимой в Донбассе, не соответствуют действительности. Соединения и воинские части Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации. Часть сил и средств выведена для усиления южной границы (с Украиной - прим. ТАСС)", - отметил представитель Минобороны.

Как уточнил Касинский, усиление южной границы происходит "с целью исключения проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательных групп, а также исключения поставок оружия и боеприпасов".

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БелоруссияУкраина
Военная операция на Украине
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