СМИ: замглавы МИД Украины Точицкий будет представлять Киев на переговорах с РФ в Гомеле

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий будет представлять Киев на переговорах с РФ в Гомеле. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели". Эту же информацию подтвердил газете "Украинская правда" источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.
Николай Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины, бывший глава миссии в ЕС.
При этом источник издания "Украинская правда" сообщил, что переговоры состоятся без каких-либо предварительных условий. "Без каких-либо предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация", - утверждал источник. По его словам, встреча состоится на границе Украины и Белоруссии.