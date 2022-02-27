{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

СМИ: замглавы МИД Украины Точицкий будет представлять Киев на переговорах с РФ в Гомеле

По данным "Украинской правды", переговоры состоятся без каких-либо предварительных условий
© Лейла Тураянова/ТАСС

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий будет представлять Киев на переговорах с РФ в Гомеле. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели". Эту же информацию подтвердил газете "Украинская правда" источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

На эту тему
Начало военной операции на Украине. Хроника событий
Начало военной операции на Украине.

Николай Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины, бывший глава миссии в ЕС.

При этом источник издания "Украинская правда" сообщил, что переговоры состоятся без каких-либо предварительных условий. "Без каких-либо предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация", - утверждал источник. По его словам, встреча состоится на границе Украины и Белоруссии.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Кулеба не назвал дату встречи с российской стороной, но заявил о готовности к ней
Глава МИД Украины заявил, что Киев не поедет на переговоры, если Москва на них планирует "объявлять ее ультиматумы"
Читать полностью