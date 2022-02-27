СМИ: замглавы МИД Украины Точицкий будет представлять Киев на переговорах с РФ в Гомеле

Военная операция на Украине

Кулеба не назвал дату встречи с российской стороной, но заявил о готовности к ней

Глава МИД Украины заявил, что Киев не поедет на переговоры, если Москва на них планирует "объявлять ее ультиматумы"

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