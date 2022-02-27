ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Австрия закрывает воздушное пространство для российских самолетов с 17:00 мск из-за военной операции России на Украине. Об этом заявил в воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Австрия также закрывает свое воздушное пространство и аэропорты для российских самолетов с 15:00 (17:00 мск - прим. ТАСС). Мы делаем все, чтобы показать Владимиру Путину, что мы не приемлем его вторжение в Украину!" - заявил Нехаммер в Twitter.

Как проинформировала глава Минтранса Австрии Леоноре Гевесслер, "самолеты, зарегистрированные в России, принадлежащие или зафрахтованные российскими гражданами, больше не будут допущены в воздушное пространство Австрии или в австрийские аэропорты".