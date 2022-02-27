ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти США предоставят Украине гуманитарную помощь объемом почти $54 млн. Об этом объявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Думая о благополучии простых украинцев, мы объявляем о предоставлении почти $54 млн гуманитарной помощи тем, кто пострадал от дальнейшего российского вторжения", - говорится в письменном заявлении шефа американской дипломатии.

Он отметил, что средства будут направлены через "независимые гуманитарные организации, которые оказывают помощь в зависимости от потребностей, [делая это на основе] беспристрастности, гуманности, нейтральности и независимости". "Эта дополнительная помощь позволит международным гуманитарным организациям оказывать дальнейшую поддержку народу Украины, работая в тесном сотрудничестве с правительством Украины и европейскими союзниками и партнерами", - добавил Блинкен. По его словам, указанные средства пойдут, в частности, на предоставление продуктов питания, питьевой воды, приюта, срочной медицинской помощи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.