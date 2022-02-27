Глава ЛНР заявил, что ВСУ начинают использовать более серьезное высокоточное оружие

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в воскресенье, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают использовать более серьезное высокоточное оружие, частые обстрелы прифронтовых территорий прекратились.

"На сегодняшний день такие достаточно частые обстрелы прифронтовых территорий прекратились, противник начинает использовать более серьезное высокоточное оружие, такое как "Точка-У", - сказал он в эфире Первого канала.

Пасечник подчеркнул, что, покидая ранее занятые территории, противник разбивает жилые дома и минирует объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов. "Они пытаются как можно больше нанести урон и оставить нам, наверное, за собой выжженную землю, поэтому впереди у нас очень много работы", - отметил глава республики.

Пасечник сообщил, что в ЛНР стабильная ситуация, все службы работают штатно.

"Ситуация ровная в республике, есть бензин. Все службы - МЧС, МВД, прокуратура, медицина - <...> работают в штатном режиме", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Пасечника, местные администрации в освобожденных населенных пунктах Луганской области также продолжают работать в штатном режиме.

Пасечник отметил, что представители администрации главы ЛНР уже начали встречаться с местными администрациями освобожденных территорий. "Люди все нормальные, люди все вменяемые. <...> Нами организовано взаимодействие", - подчеркнул он, говоря об одной из таких встреч, прошедших накануне с представителями администрации станицы Луганская.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.