Следственный комитет Белоруссии возбудил дело за призывы к экстремизму на референдуме

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело за грубое нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и призывы к подобным действиям в ходе республиканского референдума. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"По вышеуказанным фактам главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время задержано более десяти организаторов, которые призывали к экстремистским действиям", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СК проинформировали, что по всей стране совместно с органами внутренних дел устанавливают "иных активных участников групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Как сообщал ранее журналистам глава МВД Иван Кубраков, за призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий сотрудники милиции задержали 14 человек.