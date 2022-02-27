Постпред США при ООН назвала эскалацией решение Путина о силах сдерживания

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала неприемлемой эскалацией приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе. Об этом пишет в воскресенье агентство Reuters.

"Это означает, что президент Путин продолжает эскалацию этой войны в совершенно неприемлемой манере и мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом", - приводит агентство слова Томас-Гринфилд, сказанные ею в эфире телеканала CBS.

"Мы продолжим здесь, в ООН, а также во всем мире использовать все возможные рычаги, которые у нас есть, чтобы обличить его действия", - утверждала американский дипломат.

Томас-Гринфилд отметила, что о решении российского лидера о силах сдерживания она узнала только в ходе интервью из вопроса журналистки CBS. "Но я не удивлена этой информации, потому что Путин испробовал все возможные средства, чтобы действительно напугать мир своими действиями. Это означает лишь то, что мы должны активизировать наши усилия здесь, в ООН, и в других местах, чтобы привлечь его к ответственности", - заявила постпред США при ООН.

В ходе интервью дипломата также спросили, считает ли она, что есть "угроза применения химического или биологического оружия" на Украине. "Конечно, ничего нельзя исключать <...>", - утверждала в ответ Томас-Гринфилд.

Также он сообщила, что военные США не будут действовать в воздухе над Украиной. "Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что мы не ступим на землю [Украины]. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в воздухе [над Украиной]", - сказала она в эфире телеканала CNN.

"Мы будем работать с украинцами, чтобы дать им возможность себя защищать", - добавила американский постпред.

Также она сообщила, что США ожидают голосование в ГА ООН по резолюции по РФ к 2 марта. "Сегодня мы проведем встречу Совета Безопасности ООН, чтобы созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которую планируем на понедельник [28 февраля]. Затем, надеюсь, на [следующей] неделе проведем голосование, возможно, в среду [2 марта]", - сказала она.

Россия заблокировала в пятницу в Совете Безопасности ООН западный проект резолюции с осуждением российской операции на Украине.

Переговоры РФ и Украины

Постпред при ООН также сообщила, что США наблюдают за тем, что выйдет из дискуссий в Гомельской области. "Это решение, принятие которого оставалось за правительством Украины, и оно приняло его, мы же наблюдаем за тем, что выйдет из этих дискуссий", - сказала постпред США.

Ведущая поинтересовалась у нее, считают ли США, что переговоры будут носить добросовестный характер. "Я не могу заглянуть в голову [президента РФ Владимира] Путина, понять логику России, так что это еще предстоит узнать. Посмотрим, что из этого выйдет", - подчеркнула Гринфилд.

Санкции против РФ

Американский постпред при ООН также заявила, что США продолжат санкции против РФ по мере давления Москвы на Киев. "Мы продолжаем оценивать, что можем сделать в дальнейшем. Российская сторона может быть уверена в том, что мы продолжим [вводить] все больше и больше санкций по мере того, как она оказывает все большее давление на правительство Украины", - сказала она.

"Мы должны сократить свою зависимость от зарубежной нефти, как и нефти в целом. Мы должны обратить внимание на другие источники энергии в нашей стране", - добавила Псаки.

По ее утверждению, за последние недели ряд европейских стран стали меньше полагаться на российскую нефть. "Энергетические санкции остаются на столе", - сказала чиновник.

Ранее в воскресенье Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Российский президент подчеркнул, что это делается в ответ на агрессивные высказывания высших должностных лиц ведущих стран НАТО в адрес России. Это поручение дано на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.