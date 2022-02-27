Около 100 тыс. человек собрались в Берлине на демонстрацию против операции на Украине

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Примерно 100 тыс. человек собрала проходящая в эти часы в центре Берлина демонстрация во имя мира и против военной операции на Украине. Об этом сообщила в воскресенье журналистам полиция столицы ФРГ.

Демонстрация проходит на улице 17 июня, примыкающей к Бранденбургским воротам. В правоохранительных органах заявили, что собралось "шестизначное число" участников. По данным полиции, приток продолжается. На месте работают около 400 сотрудников сил правопорядка, пока акция проходит мирно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.