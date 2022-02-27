В Белоруссии на референдуме проголосовали почти 70% граждан

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Явка на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии составила 69,84%. Об этом сообщил в воскресенье Центризбирком республики.

"По состоянию на 16:00 (совпадает с мск) явка граждан составила 69,84% от общего числа включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК.

По данным ЦИК, в Брестской области проголосовало 71,24% граждан, Витебской - 74,91%, Гомельской - 70,52%, Гродненской - 70,55%, Минской - 69,41%, Могилевской - 74,04%, в Минске - 62,22%.

В полдень по местному времени (совпадает с мск) ЦИК сообщил, что референдум состоялся, так как по стране проголосовало 52,85% граждан, включенных в списки.

В воскресенье в Белоруссии проходит голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

В стране открыты 5 510 участков, они закроются в 20:00. В списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Досрочно на референдуме проголосовало 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.