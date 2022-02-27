Президент Литвы призвал незамедлительно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен незамедлительно предоставить Украине статус кандидата в члены сообщества. С таким призывом выступил в воскресенье во время телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила пресс-служба литовского лидера.

"Я убежден в том, что Украине необходимо предоставить статус кандидата на прием в евросообщество, и сделать это надо незамедлительно", - приводятся в сообщении слова Науседы.

С подобными призывами литовские власти выступают практически регулярно и так же регулярно их призывы остаются без ответа. Так, в четверг Сейм (парламент) республики принял резолюцию о необходимости предоставить Киеву статус кандидата в ЕС и план действий - так называемую дорожную карту - по вступлению в НАТО.