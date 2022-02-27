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Военная операция на Украине
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В Чехии проходят митинги в поддержку Украины

В Праге на Вацлавской площади собрались более 10 тыс. граждан

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Митинги в поддержку Украины проходят в воскресенье в Праге и других городах Чехии. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

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Более 5 тыс. человек приняли участие в митинге в Брно - втором после Праги крупнейшем городе Чехии. Перед собравшимися выступили руководители муниципальных органов власти, представители общественности и деятели культуры.

В Праге на Вацлавской площади, центральной в столице Чехии, по данным полиции, к концу митинга собрались почти 80 тыс. участников. Над ними были подняты флаги Чехии, Евросоюза и Украины. Звучали резкие осуждения специальной военной операции РФ. Премьер-министр республики Петр Фиала, выступивший перед участниками акции, призвал к единству и решительности Запада в поддержке Украины. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Митинги созваны по инициативе местных гражданских инициатив. В них задействовано много граждан Украины, проживающих и находящихся на заработках в Чехии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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