НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Россия искусственно создает угрозы, которых не существует. Так она прокомментировала в воскресенье в эфире телекомпании ABC решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

"Прежде всего, это укладывается в линию поведения президента Путина, которую мы наблюдали в ходе этого конфликта. Речь идет о создании несуществующих угроз для того, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", - утверждала Псаки.

По ее словам, США не исключают санкций против энергетического сектора РФ. "Мы хотим предпринять каждый шаг, чтобы максимизировать эффект последствий [для российского руководства] и минимизировать эффект для американцев и мирового сообщества. Санкции в сфере энергетики, конечно, сейчас на столе, мы не исключаем их, - сказала она. - Но мы также хотим сделать так, чтобы минимизировать влияние на глобальный рынок".

В воскресенье Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны" и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Стратегические силы сдерживания предназначены для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиакомплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения. В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности. Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, ПВО.