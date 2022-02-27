Глава МИД Ирландии назвал переговоры России и Украины первым шагом на пути к миру

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени заявил, что переговоры РФ и Украины на украинско-белорусской границе могут свидетельствовать о движении обеих сторон к миру.

"Давайте надеяться, что это может стать первым шагом к окончанию войны России против Украины. Но внесем ясность: сегодня вечером главы МИД стран - членов ЕС соберутся, чтобы [обсудить] расширение точечных санкций против России за неоправданную агрессию и значительное увеличение нашей поддержке Украины", - написал он в Twitter.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.