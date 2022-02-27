США продолжат военную помощь Киеву, несмотря на решение РФ о силах сдерживания

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать оказание военной помощи Украине, несмотря на решение России перевести свои силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Об этом, как передает в воскресенье информационное агентство Рейтер, сообщил официальный представитель США, комментируя заявление президента России Владимира Путина о силах сдерживания.

"Военная помощь Украине "будет оказываться", заявил американский чиновник, когда его спросили о том, приведет ли к сдвигу в политике США повышение уровня ядерной готовности Москвы", - пишет Reuters. По свидетельству агентства, чиновник также отметил, что США уверены в способности обеспечить свою безопасность и безопасность зарубежных союзников после принятого Путиным решения по силам стратегического сдерживания.

Кроме того, как сообщает Reuters, неназванный представитель военных кругов США высокого ранга утверждал, что данный шаг Москвы ведет к обострению международной напряженности из-за операции России на Украине. "Это [решение], по сути, вводит в игру силы, которые, если имеется просчет, могут сделать положение намного более опасным", - считает данное должностное лицо. Агентство Reuters не поясняет, цитирует ли оно несколько источников информации, или речь идет об одном и том же представителе США.

Путин отдал приказ, касающийся сил ядерного сдерживания, в ответ на агрессивные высказывания на Западе. "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [Вооруженных сил России] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал глава государства.