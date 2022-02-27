Более 400 населенных пунктов Украины отключены от электроснабжения

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Более 400 населенных пунктов Украины полностью или частично отключены от электроснабжения из-за повреждения трансформаторных подстанций. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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"Преимущественно из-за повреждений во время боевых действий обесточено более 3,4 тыс. трансформаторных подстанций, полностью или частично отключено от электроснабжения 415 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Киевской области количество отключений растет из-за активных боевых действий, однако в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях электроснабжение активно восстанавливается.

В целом, указали в ведомстве, энергосистема страны работает стабильно в изолированном режиме.