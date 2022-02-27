Эксперт: Украина стала жертвой планов НАТО сломать Россию

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты агрессией против Югославии вернули войну в Европу, а Украина "стала жертвой планов НАТО сломать Россию". Об этом в интервью сербской газете "Вечерне новости", опубликованном в воскресенье, заявил германский юрист и политик Вилли Виммер, занимавший пост вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.

"В последние годы любой мог видеть, что Украины была для США только средством для достижения целей против России. На печально известной американской конференции в Братиславе в конце апреля 2000 года США представили свой будущий концепт Европы. После этого для России больше нет места в Европе. Западная аргументация о санкциях против России сделала ясным и недвусмысленным этот вид гибридной войны", - заявил он.

По словам Виммера, "вопреки всем обещаниям, данным в дни объединения Германии, что НАТО не будет расширяться к советской границе, именно это и произошло".

"Предположительно, во время своего визита в Москву в начале октября 2021 года заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд своим российским собеседникам на уровне правительства предложила некий вариант "безусловной капитуляции". Дальнейшее развитие событий известно. Признание ДНР и ЛНР, согласно статье 10 НАТО, сделало невозможным вступление Украины в альянс, несмотря на решения саммита в Бухаресте 2008 года. В Москве после визита Нуланд и многих других обстоятельств создалось впечатление затягивания петли на шее. Заявления Путина этих дней подтверждают такое заключение, его делом было сказать это, а других - услышать", - считает Виммер.

Он подчеркнул, что агрессией против Югославии США создали опасный прецедент: "Американское правительство придерживается правовой точки зрения, согласно которой его военные действия против Югославии представляли прецедент в смысле международного права. Агрессией против Югославии США вернули войну в Европу и продолжили ее против многих других стран".

Комментируя актуальную ситуацию в Европе Виммер заявил: "Сейчас, видимо, больше нельзя по-другому. <...> По мнению России, Запад игнорировал Москву, и что сейчас? США добились возвращения к разделу Старого Света. Русские не хотят быть выброшенными из Европы, американцы не хотят из нее уйти, а европейцам только бы выжить".

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.