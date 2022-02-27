Басурин заявил, что ВСУ стремятся нанести максимальные потери мирным жителям

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил в воскресенье, что Вооруженные силы Украины в ходе боев в Донбассе стремятся нанести максимальные потери гражданскому населению.

"Подчеркну! Перед украинскими боевиками стоит задача нанести максимальные потери гражданскому населению. Сегодня днем отступающие националисты "Азова" обстреляли из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Сартана", - сказал он на брифинге.

В четверг утром Басурин сообщал о начале военной операции против агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.